विदेशों में अपनाए जा रहे भारतीय कल्चर को लेकर पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड मनस्वी ममगई ने कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली:Manasvi Mamgai: टेलीविजन के पॉपुलर शो बिग बॉस के दीवानों की कमी नहीं है. बिग बॉस 17 शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं. शो में मनस्वी ममगाई ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है. हाल में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बता रही हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति और मूल्यों को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

मनस्वी ममगई का वीडियो

मनस्वी ममगई ने हाल में ही इंडियन कल्चर को लेकर मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि विदेश में रहने के बाद भी वह अपने देश को ज्यादा मिस नहीं करती हैं. क्योंकि अब वहां लोग तेजी से भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं. जिस कारण उन्हें महसूस नहीं होता की वह अपने देश से दूर हैं.

क्या बोली एक्ट्रेस

#WATCH | Mumbai: Former Miss India World and actress Manasvi Mamgai opened up about how Indian culture and values were being embraced and adopted globally.

"I feel that the West has taken to Indian culture in a big way. Practices and rituals that we associate with Hinduism, as… pic.twitter.com/JGauMd5xj4

— ANI (@ANI) November 22, 2023