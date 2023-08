Gadar 2 Box Office Colletion Day 14: नहीं थम रही 'गदर 2' की कमाई, कर चुकी है इतना कारोबार

नई दिल्ली: Gadar 2 Box Office Colletion Day 14: सनी देओल (Sunny Deo) और अमीषा पटेल (Amisha Patel) की फिल्म 'गदर 2' ने रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए. यह बॉलीवुड में इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है. फिल्म की रिलीज को 14 दिन हो चुके हैं और अब भी यह लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. अब 'गदर 2' के 14 दिन के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.

'गदर 2' ने 3 दिनों में किया था 100 करोड़ का आंकड़ा पार

अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी 'गदर 2' ने सिर्फ 3 दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. 14 दिन बाद फिल्म 400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कारोबार कर चुकी हैं.

ALL TIME BLOCKBUSTER… #Gadar2 WREAKS HAVOC in Week 2… Mass pockets on, continue to set NEW BENCHMARKS… Will continue to dominate the heartland in Week 3 as well… [Week 2] Fri 20.50 cr, Sat 31.07 cr, Sun 38.90 cr, Mon 13.50 cr, Tue 12.10 cr, Wed 10 cr, Thu 8.40 cr.… pic.twitter.com/3DUHj2GIvz

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 25, 2023