HCA Awards 2023: ऑस्कर से पहले 'आरआरआर' की झोली में एक और अवॉर्ड, एसएस राजामौली ने बढ़ाया देश का मान

नई दिल्ली: HCA Awards 2023: जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टारर 'आरआरआर' (RRR) और इसके सुपरहिट ट्रैक 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) का क्रेज दिनों दिन बढ़चा जा रहा है. कई बड़े अवॉर्ड अपने नाम करने वाले एमएम केरावनी के इस ट्रैक ने इतिहास रच दिया है. ये गाना सिर्फ भारत ही नहीं दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स (HCA Awards 2023) में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग अवॉर्ड और बेस्ट स्टंट के साथ 4 पुरस्कार जीते हैं.

आरआरआर पर हो रही अवॉर्ड की बारिश

एसएस राजामौली की फिल्म ने 4 कैटागरी में अंतराष्ट्रीय अवॉर्ड जीते हैं. अवॉर्ड रिसीव करते वक्त फिल्म के डायरेक्टर ने शानदार स्पीच दी, जिसमें उन्होंने ये अवॉर्ड देश को समर्पित किया, और कहा 'मेरा भारत महान'. ऑस्कर 2023 में, 'आरआरआर' के गाने 'नाटू नाटू' को नॉमिनेट किया गया है, जिसे राम चरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया है.

अमेरिका पहुंचेगी पूरी टीम

बता दें कि फिल्म आरआरआर की पूरी टीम ऑस्कर में शामिल होने के लिए अमेरिका जाएगी. इससे पहले राम चरण ने कहा था कि, 'मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर विश्वास करूंगा. उन्हें मुझे यकीन दिलाना होगा की यह सपना नहीं है और कहना होगा, जाओ और इसे ले जाओ.

And the HCA Award Acceptance for Best Action Film …

RRR#RRR #RRRMovie #RamCharan #SSRajamouli #NTRamaRaoJr #HCAFilmAwards #BestActionFilm pic.twitter.com/9BfCHf4Swj

— Hollywood Critics Association (@HCAcritics) February 25, 2023