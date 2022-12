रामचरण ने किया प्रभास के लव अफेयर पर जरूरी खुलासा, फैंस को लगा बड़ा झटका!

नई दिल्ली: इन दिनों हर किसी को बाहुबलि प्रभास की शादी और गर्लफ्रेंड की चिंता सता रही है. ऐसे में फैंस कृति सेनन और प्रभास के रिलेशनशिप की अटकलें भी लगा रहे थे.जबसे दोनों ने आदिपुरुष में साथ में काम किया है दोनों की जोड़ी को आपस में लिंक किया जा रहा है. अब रामचरण ने प्रभास के रिलेशनशिप की हकीकत बता दी है.

प्रभास हाल ही में नंदामुरी बालकृष्ण के टॉक शो अनस्टॉपेबल में पहुंचे थे. शो के सेगमेंट में प्रभास ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई सच बताए. ऐसे में राम चरण को जब कुछ खास खुलासों के लिए फोन मिलाया गया तो एक्टर ने खुलासा किया कि प्रभास का सबसे बड़ा सीक्रेट ही ये है कि वो सिंगल हैं और उनका किसी के साथ लव अफेयर नहीं है.

#Prabhas & #RamCharan Bonding

Your friendship should be like this forever #PrabhasOnAHA #PrabhasUnstoppableMania pic.twitter.com/LVH3HBIFAV

— (@WeLoveMegastar) December 29, 2022