Paris Olympics 2024: भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, दीपिका पादुकोण से लेकर अनिल कपूर तक फिल्मी सितारे हुए गदगद

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने गुरुवार को इतिहास रच दिया है. फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर टीम इंडिया ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है. इसी के साथ भारतीयों का सिर एक बार फिर गर्व से ऊंचा हो गया है. इसे विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वॉलिफाई होने के दर्द पर मरहम जैसा माना जा रहा है. अब मशहूर बॉलीवुड हस्तियां भी हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर गदगद हो गई हैं.

सामंथा, दीपिका और हुमा ने दी बधाई

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने टीम को जीत की बधाई दी है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हॉकी टीम की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भारतीय हॉकी हीरोज ने स्पेन के खिलाफ जीत हासिल कर कान्य पदक सुरक्षित कर लिया है. चक दे इंडिया.'

वहीं, दीपिका पादुकोण ने एक पदकों की एक टेबल शेयर करते हुए इंडियन मेंस हॉकी टीम के लिए अपनी खुशी जाहिर की है. वहीं, हुमा कुरैशी ने भी खुशी दिखाई है.

रितेश देशमुख को हुआ गर्व

एक्टर रितेश देशमुख ने लिखा, 'ब्रॉन्ज. चक दे इंडिया. क्या जबरदस्त जीत है! हॉकी टीम को बधाई. यह अद्भुत है.' एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'लेजेन्ड श्रीजेश!!! सबके लिए शुक्रिया. बधाई हो चैम्पियन.'

अनुपम खेर ने भी दी शुभकामनाएं

दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने लिखा, 'चक दे इंडिया. बधाई, शुभकामनाएं, प्यार, सेल्यूट, जिंदाबाद, जय हिंद.'

अनिल कपूर बताई मेडल्स की संख्या

Congratulations to our boys in blue on the Bronze!!! Great game!! https://t.co/RcuFtNV8Mw

अनिल कपूर ने हॉकी टीम को बधाई देते हुए लिखा, 'ब्रॉन्ज जीतने पर हमारे ब्वॉयज इन ब्लूज को बधाई.' उन्होंने यहां भारतीय हॉकी के मेडल्स की संख्या बताते हुए एक लिस्ट भी शेयर की है.

जैकी श्रॉफ ने बधाई

Our men’s hockey team won the bronze medal, with a 2-1 victory over Spain.

Our first back-to-back hockey medal at the Olympics since the 1972 Munich Games. @TheHockeyIndia #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/MZR6WoqUK8

— Jackie Shroff (@bindasbhidu) August 8, 2024