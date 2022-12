साउथ में मची खलबली, 'पुष्पा' समेत कई फिल्म निर्माताओं के यहां IT विभाग की रेड

IT raid in several places: साउथ फिल्म इंडस्ट्री में तब तहलका मच गया जब सुबह-सुबह कई दिग्गज फिल्म निर्माताओं के यहां कर विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी. इस छापेमारी से जुड़ी कई संदिग्ध बातें सामने आई हैं.