Kaali Controversy: 'काली' फिल्ममेकर लीना मणिमेकलई ने किया विवादित ट्विट, कहा- 'मां काली हिंदुत्व को करती हैं खत्म'

नई दिल्ली: डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' (Kaali)पोस्टर पर विवाद गहराता जा रहा है. लीना मणिमेकलई (Leena Manimekalai)के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज की गई है. इस बढ़ते विवाद के बीच फिल्म डायरेक्टर अपना बचाव करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उनके बचाव के तरीके से यह विवाद काफी बढ़ता नजर आ रहा है. क्योंकि डायरेक्टर ने एक बार फिर अपने ट्विटर से विवादित बयान दिया है. उनका ट्वीट लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है. आइए जानते हैं इस बार डायरेक्टर ने क्या कह दिया.

ट्विटर द्वारा पोस्टर हटाने के बाद डायरेक्टर ने विवादित बयान दिया है. लीना के इस बयान से एक बार फिर से लोगों की भावनाएं आहत हुई है. लीन ने एक ट्वीट किया है. जिसमें लिखा है कि मेरी काली क्वीर Queer है. वह एक फ्री आत्मा है. वह इस समाज के पितृसत्ता पर थूकती है. वह हिंदुत्व को खत्म करती हैं. वो पूंजीवादी को नष्ट करती है. वह अपने हजार हाथों सो सभी को गले लगाती हैं. उनके इस बयान ने एक बार फिर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है.

“My Kaali is queer. She is a free spirit. She spits at the patriarchy. She dismantles Hindutva. She destroys capitalism, She embraces everyone with all her thousand hands.”

