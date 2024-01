Kangana Ranaut: Indira Gandhi के बाद अब Bilkis Bano की कहानी दिखाना चाहती हैं कंगना रनौत, ओटीटी प्लैटफॉर्म्स नहीं दे रहे साथ!

नई दिल्ली: Kangana Ranaut: कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' रिलीज को तैयार है. इस फिल्म में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, जिन्हें 'आयरन लेडी' भी कहा जाता है. इसके अलावा एक्ट्रेस अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में बनीं रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सालों से चल रहे है बिलकिस बनो केस पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की है. वह इस केस पर कई सालों से रिसर्च कर रही थीं. बिलकिस बानो केस को लेकर भी इस समय चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया है.

बिलकिस बानो केस पर फिल्म बनाएंगी कंगना?

लंबे समय से बिलकिस बानो केस चर्चा के मुद्दा बना रहा है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले के बाद से अब बिलकिस बानो केस में एक नया मोड़ आ गया है. इस बीच इस मामले को लेकर 'तेजस' एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है. इस ट्वीट में कंगना ने बिलकिस बानो केस पर फिल्म बनाने का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह केस पर फिल्म बनानी चाहती हैं और तीन सालों से वह इस मुद्दे की स्क्रिप्ट पर काम भी कर रही हैं.

Yes there film content head called Sohbha Sant told my producers of Noti Binodini to change the actress and said that she will green light the project in one day if they do so. My producer and director tried to convince them they didn’t want to compromise on the casting of the…

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 9, 2024