Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: 'भूल भुलैया 2' की कमाई ने उड़ाए होश, कायम है कार्तिक आर्यन का जलवा

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office: अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने इंडस्ट्री को साबित कर दिखाया है कि वह खुद को किसी भी किरदार में बखूबी ढाल सकते हैं. उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया 2' ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. कार्तिक की फिल्म अपनी आंधी में कई बड़ी फिल्मों को उड़ाकर ले गई. फिल्म ने चौथे हफ्ते में भी जैसी रफ्तार पकड़ी हुई है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि 'भूल भुलैया 2' बहुत जल्द 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है.

'भूल भुलैया 2' का नया कलेक्शन आ चुका है

गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म को भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. अब फिल्म के रविवार का कलेक्शन भी सामने आ चुका है.

#BhoolBhulaiyaa2 continues to surprise [the industry] and silence [the detractors] with its super run, week after week... The excellent trending in Weekend 4 says it all... [Week 4] Fri 1.56 cr, Sat 3.01 cr, Sun 3.45 cr. Total: ₹ 171.17 cr. #India biz. pic.twitter.com/4JWX2fUeGC

taran adarsh (@taran_adarsh) June 13, 2022