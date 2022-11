Freddy Teaser Release: कार्तिक आर्यन 'फ्रेडी' का टीजर रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस दिन होगी रिलीज

Freddy Teaser Release: कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा के किंग बनकर उभर रहे हैं. उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर उस समय हिट फिल्में दी है जब बी टाउन की बड़ी-बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है. कार्तिक की फिल्में थिएटर ही बल्कि ओटीटी पर भी धमाल मचाती है. कार्तिक आर्यन एक बार फिर ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार है. कार्तिक आर्यन की फिल्म 'फ्रेडी' का टीजर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में कार्तिक का अंदाज काफी अलग देखने को मिल रहा है.

KARTIK AARYAN: ‘FREDDY’ TEASER OUT NOW… And it’s here… Team #Freddy - starring #KartikAaryan and #AlayaF - unveils #FreddyTeaser… Directed by #ShashankaGhosh… Premieres 2 Dec 2022 on#DisneyPlusHotstar. pic.twitter.com/AsHVklNpYL

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 7, 2022