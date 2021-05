KBC 13: अमिताभ बच्चन के इस 10वें सवाल का दीजिए जवाब, हॉटसीट पर पहुंचने का है आखिरी मौका

नई दिल्ली: छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) के जरिए कितने ही लोगों ने अपने सपनों का साकार किया है. अब एक बार फिर से यह शो अपने 13वें सीजन के साथ वापसी कर रहा है. पिछले कुछ समय से शो के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, जिसका अब 10वां और आखिरी सवाल भी पूछा जा चुका है. हालांकि, अब भी इस सवाल का सही जवाब देकर आपके पास शो का हिस्सा बनने का मौका है.

बिग बी ने पूछा 10वां सवाल

शो के होस्ट और बॉलवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) हर रात रजिस्ट्रेशन के लिए सवाल पूछते दिखते हैं. इन सवालों के सही जवाब देकर ही आप हॉटसीट तक पहुंच पाएंगे. अब बिग बी ने 'कौन बनेगा करोड़पति 13' में रजिस्ट्रेशन के लिए 10वां और रजिस्ट्रेश का आखिरी सवाल पूछा गया है, जिसका सही जवाब देकर आप भी अपना करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते हैं.

सोनी टीवी ने जारी किया वीडियो

Here is the last question of the #KBC13 registrations. Please send in your answers before 9 PM tomorrow. @SonyLIV @SrBachchan pic.twitter.com/gTuZIttWuO

— sonytv (@SonyTV) May 19, 2021