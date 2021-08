Khatron Ke Khiladi 11: शो से एलिमिनेट हुए सौरभ राज जैन, अर्जुन बिजलानी पर फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: छोटे पर्दे का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' (Khatron Ke Khiladi 11) नए जोश और नए स्टंट्स के साथ एक बार फिर से दर्शकों के बीच पेश हो चुका है. इस बार शो में कई मशहूर हस्तियों को अपने डर को कम करते देखा जा रहा है. किसी भी शो का एलिमिनेशन राउंड सबसे दुख भरा हुआ होता है. इस वीकेंड एक्टर सौरभ राज जैन (Saurabh Raj Jain) को शो से बाहर होना पड़ा है.

सौरभ के एलिमिनेशन से भड़के लोग

सौरभ के जाने से उनके चाहने वाले अब काफी निराश हो रहे हैं. ऐसे में अब यह गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिखाई देने लगा है. दरअसल, दर्शकों की नाराजगी एक्टर अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) पर दिख रही है.

UNFAIR ELIMINATION @saurabhraajjain unfair to even put someone else in elimination task rather than you performing yours #ArjunBijlani contestant go all in with 100 % so they don’t know face eliminations, not because how someone would escape elimination like this. #KKK11 (@mygardenoflily) August 1, 2021

इसका कारण यह है कि अर्जुन ने अपने K- मेडल की पावर का इस्तेमाल कर शो में अपनी जगह बचा ली है, जबकि सौरभ राज जैन को शो से बाहर होना पड़ा.

सुरक्षित थे सौरभ

बता दें कि शनिवार के एपिसोड में सौरभ को जो टास्क दिया गया था, उसमें जीतकर उन्होंने खुद को सुरक्षित कर लिया था.

#AbhinavShukla and #ShwetaTiwari all the respect to u guys for calling this unfair#SourabhRaajJain u played extremely well and yes giving u a stunt which is difficult for tall people is a straight strategy

But u won today pic.twitter.com/IscBNEHCrt — Homosapien (@a_smallpart) August 1, 2021

दूसरी ओर रविवार, 1 अगस्त वाले एपिसोड में टास्क हारने वाले कंटेस्टेंट्स को फियर फंदा मिला. इन कंटेस्टेंट्स को एक और टास्क दिया गया और जो भी इसमें हारता वह सीधा एलिमिनेशन राउंड में पहुंचता.

अर्जुन ने किया K मेडल का इस्तेमाल

एलिमिनेशन टास्क में अर्जुन बिजलानी और महक चहल (Mahek Chahal) पहुंचे. जबकि अर्जुन ने अपने K मेडल की पावर का यहां इस्तेमाल कर लिया. इस पावर के तहत वह किसी भी टास्क में अपनी जगह किसी दूसरे कंटेस्टेंट को भेज सकते थे.

Just because Arjun has the K medal that does mean he can send someone else to the elimination stunt. #AbhinavShukla and #ShwetaTiwari was totally right that this is so unfair! It was so unfair to #SourabhRaajJain he don't deserve to be in elimination stunt.#AbhinavShuklaInKKK11 — Fan Girl of Abhinav Shukla (@AbhiArmy56) August 1, 2021

ऐसे में उन्होंने एलिमिनेशन टास्क के लिए सौरभ का नाम लिया. हालांकि, इस फैसले से अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) और श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) काफी नाराज थे.

टास्क को भी गलत लगा अर्जुन का फैसला

वहीं, सौरभ को भी यही लग रहा था अर्जुन को इसमें उनकी जगह निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) का नाम लेना चाहिए था, जो बिना कोई भी टास्क किए इस खेल में आगे ही बढ़ती जा रही हैं.

#NikkiTamboli who aborted back to back 3 stunts, got a second chance, #SourabhRajjain who gave his best in every task got eliminated, He deserves a second chance @ColorsTV is so biased towards some contestants. #ArjunBijlani Didn't expected this from you — Sai Ganesh Gubbala (@saiganesh_1334) August 1, 2021

बीते वीकेंड में निक्की सभी टास्क अबॉर्ट करने के बाद शो से एलिमिनेट भी हो गई थीं, लेकिन उन्हें इस सप्ताह उन्हें वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर वापिस बुला लिया गया.

सौरभ ने बखूबी किया हर टास्क

अब सौरभ के शो से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मेकर्स और अर्जुन बिजलानी की फटकार लगाना शुरू कर दिया है. दर्शकों ने सौरभ को शो में वापिस लाने की मांग भी की है. लोगों का कहना है कि एक्टर को शो में फिर से एंट्री मिलनी चाहिए. क्योंकि, उन्होंने अपने हर टास्क को बखूबी पूरा किया है.

