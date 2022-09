Teachers Day 2022: ये हैं शाहरुख खान से लेकर फराह खान के रियल लाइफ गुरु, ऐसे करते हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट

नई दिल्ली: Teachers Day 2022: लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है. एक इंसान के लाइफ में बहुत से गुरु हो सकते हैं. दोहे, कविताएं और कहानियों के जरिए हमेशा गुरु की इंपोर्टेस समझाई जाती रही है. बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो वैसे बहुत से सेलेब्स अपने गुरु के बारे में खुलकर बता चुके हैं लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जिनकी उनके टीचर्स के साथ बोंड बहुत स्पेशल है. हर टीचर डे पर ये कभी उनके लिए पोस्ट लिखना या उन्हें विश करना नहीं भूलते.

टाइगर श्रॉफ के स्टंट और डांस का हर कोई दीवाना हैं. वो एक नंबर के फिटनेस फ्रीक हैं. बता दें कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस के पीछे का क्रेडिट अपने गुरुओं को देते हैं. वो अपना ऑफस्क्रीन गुरु डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को कहते हैं और ऑनस्क्रीन गुरु ऋतिक रोशन को. इससे बढ़कर बात और क्या होगी कि वो अपने गुरु के साथ 'वॉर' में काम भी कर चुके हैं.

#MySuperTeacher - my dance guru #Paresh sir, was lucky enough to find him just before my debut. My dream was to dance like my hero @iHrithik and now im lucky enough to be in the same frame as #HrithikRoshan who is my super teacher as well in our upcoming film! #gratitude pic.twitter.com/jfYnGIU0MF

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) July 6, 2019