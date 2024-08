Kolkata Rape Murder Case: प्रीति जिंटा से लेकर ऋतिक रोशन तक, कोलकाता रेप केस भड़के फिल्मी सितारें, फांसी की उठाई मांग

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के सरकारी अस्पताल में पिछले ही दिनों ट्रेनी लेडी डॉक्टर साथ हुए रेप और मर्डर जैसी बर्बता के कारण पूरे देश में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है. लोग सड़कों पर उतर कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं. वहीं, एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. आम लोगों के अलावा मशहूर फिल्मी सितारों के भी इस मामले को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है. हाल ही में आलिया भट्ट ने इस केस पर आवाज उठाई थी. एक्ट्रेस ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 के डाटा में लड़कियों के सामने वाले अपराधों की जानकारी देते हुए कहा था, 'कैसे निर्भया कांड के बाद महिलाओं के साथ खिलाफ अत्याचार कम ही नहीं हो रहा है.' वहीं, अब दूसरे सितारों ने भी इस पर रिएक्ट किया है.

जेनेलिया ने की फांसी की मांग

आलिया के बाद प्रीति जिंटा, ऋतिक रोशन, जेनेलिया डिसूजा, कृति सेनन और आयुश्मान खुराना ने भी अपना आक्रोश दिखाया है. जेनेलिया ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए.

Just reading what #Moumita_Debnath went through sent chills up my spine. A woman, a lifesaver who was on duty faced this horror in the seminar hall. My heart goes out to the family and her loved ones - can’t even imagine how they are facing this… pic.twitter.com/DW0wVGrw26

उस लड़की ने जो कुछ झेला, उसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई है. एक महिला, एक जीवनरक्षक जो ड्यूटी पर थी, उसे सेमिनार हॉल में इस हैवानियत का सामना करना पड़ा. मेरा दिल उसके परिवार के लिए दुखी हूं. मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसने इसका कैसे सामना किया होगा. मेरे लिए आजादी तब होगी जब हमारे देश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी.'

ऋतिक रोश ने निकाली भड़ास

ऋतिक रोशन ने इस पर लिखा, 'हां, हमें एक ऐसे समाज में विकसित होने की जरूरत है जहां सभी को समान रूप से सुरक्षित महसूस हो. लेकिन इसमें दशकों का वक्त लगेगा. उम्मीद है कि यह हमारे बेटे-बेटियों को सशक्त बनाने के साथ ही संभव हो पाएगा. अगली पीढ़ियां बेहतर होंगी. हम वहां पहुंचेंगे. लेकिन इसके बीच क्या होगा? इसे रोकने के लिए सजा देनी होगी, जो इतनी कठोर हो कि ऐसे अपराधियों के अंदर डर पैदा हो पाए. हमें यही करना चाहिए. शायद?'

Yes we need to evolve into a society where we ALL feel equally safe. But that is going to take decades. It’s going to hopefully happen with sensitizing and empowering our sons and daughters. The next generations will be better. We will get there. Eventually. But what in the…

— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 15, 2024