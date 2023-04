ऋतिक रोशन संग 'देशद्रोही 2' बनाने चले KRK, बोले- जल्द शुरू होगी शूटिंग

नई दिल्ली: इतिहास गवाह है कि कुछ फिल्में लोगों के दिलों दिमाग ही नहीं बल्कि आत्मा पर भी कब्जा कर लेती हैं. दर्शक फिल्म तो देख लेते हैं लेकिन उसका बुरा साया उनका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता. उन्हें इतना गहरा सदमा पहुंचता है कि उसके किरदार सपनों में भी दिखाई देते हैं. वो चाहकर भी कुछ भुला नहीं पाता. इतनी भूमिका बांधने के बाद फिल्म का नाम भी बता देते हैं फिल्म है देशद्रोही. वैसे तो जिसने भी ये फिल्म देखी उसे अलग से ऑस्कर दिया जाना चाहिए था. केआरके की इस ऐतिहासिक फिल्म से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है.

2008 में आई फिल्म देशद्रोही का अब सीक्वल बनने जा रहा है. ये हम नहीं कह रहे ये खुद कमाल आर खान का ट्वीट कहता है. ट्वीट में लिखते हैं कि कि बहुत से लोग मुझसे देशद्रोही 2 के बारे में पूछ रहे थे. प्लीज नोट करें कि मैंने ऋतिक रोशन को देशद्रोही 2 में बतौर लीड साइन कर लिया है. जल्द ही फिल्म की शूटिंग 5 जून 2023 से लंदन में शुरू होगी.

Many people keep asking me about my film #Deshdrohi2! Please note, I have already signed @iHrithik to play main lead in #Deshdrohi2! And Shooting will start from 5th June 2023 in London.

— KRK (@kamaalrkhan) April 1, 2023