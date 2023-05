K.V Vijayendra Prasad: 'गांधी-नेहरू के कारण जल रहा कश्मीर', जब 'बाहुबली' के लेखक की टिप्पणी पर मचा बवाल!

नई दिल्ली: 'बाहुबली' (Baahubali) और 'आरआरआर' (RRR) जैसी फिल्मों की कहानी लिखने वाले मशहूर लेखक केवी विजयेंद्र प्रसाद (KV Vijayendra Prasad) को दुनियाभर में उनकी बेहतरीन राइटिंग के लिए जाना जाता है. फिल्मकार एसएस राजामौली के पिता विजयेंद्र प्रसाद अपनी फिल्मों की वजह से तो काफी चर्चा में रहते ही हैं, साथ ही वह निजी जिंदगी और बेबाक बयानों के कारण भी सुर्खियों में आ जाते हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि खूब हंगामा खड़ा हो गया.

RRR के गाने के कारण उठे थे सवाल

दरअसल, कुछ वक्त पहले ही एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी और केवी विजयेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित फिल्म 'आरआरआर' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में गाने 'शोले' में देश के महान नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाया गया है. इसमें रानी लक्ष्मी बाई से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक को शामिल किया गया है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ.

विजयेंद्र ने दिया था बेबाकी से जवाब

विजयेंद्र प्रसाद पर इस गाने के रिलीज होने के बाद कई सवाल उठे थे. एक इंटरव्यू में भी उनसे ऐसा करने को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें लेखक ने खुलकर बेबाकी से इस बात का जवाब दिया. उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. विजयेंद्र प्रसाद ने इस इंटरव्यू में कहा कि गांधी और नेहरू के कारण ही आज भी कश्मीर जल रहा है.

विजयेंद्र ने किया था बड़ा दावा

केवी विजयेंद्र प्रसाद ने अपने जवाब में कहा, 'जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे, तब 17 PCC (प्रदेश कांग्रेस समिति) हुआ करती थी. गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य थे.

Writer of RRR and filmmaker Rajamouli’s father Vijayendra Prasad, talks about Gandhi, Patel and Nehru. Can anybody deny this piece of history? pic.twitter.com/PRy7WEOUJq

— Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) July 7, 2022