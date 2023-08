69th National Film Awards Live Updates: बेस्ट एक्ट्रेस

आलिया भट्ट को 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से नवाजा गया है. उनके साथ कृति सेनन को भी उनकी फिल्म 'मिमी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है.

#AliaBhatt wins the BEST ACTRESS award at the #69thNationalFilmAwards for her performance in #GangubaiKathiawadi, huge congratulations to her, highly deserving! @aliaa08 pic.twitter.com/dQZAfp01Jn

