तमन्ना भाटिया-विजय वर्मा ने जमकर की पार्टी, स्टार कपल का वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली: Tamannaah-Vijay Varma: एक्टर विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया बी टाउन के नए कपल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बीते कुछ समय में एक दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं. हाल ही में नए साल के मौके पर दोनों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. गोवा में साथ में दोनों ने न्यू ईयर मनाया और पार्टी की.

वीडियो हुआ वायरल

तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहै हैं. दोनों लाइम लाइट में छाए हुए हैं. तमन्ना और विजय ने साथ में न्यू ईयर 2023 सेलिब्रेट किया.

Thats it. This is it. My Tammu poyi poyi vadni pic.twitter.com/edl1qMAhvD

— Tamannaah Mogudu (@aakashnarayann) January 1, 2023