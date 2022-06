बुर्का पहनने पर ट्रोल हुईं मंदना करीमी, अब इतने बोल्ड लुक में दिया जवाब

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाना करीमी (Mandana Karimi) अपने हॉट लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं. उनकी हॉट एंड बोल्ड फोटोज अक्सर वायरल होती रहती हैं. हाल में भी उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है. लोग उनका ये वीडियो देखकर उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे हैं.

वीडियो में बुर्का पहनकर किया डांस

मंदाना करीमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वाीडियो शेयर किया है. वीडियो में मंदाना एक स्टोर में बुर्का पहने नजर आ रही है. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने मस्ती के मूड में बुर्का पहनकर डांस भी किया है. वीडियो में वह हिप मूव्स भी करती नजर आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'काश हिजाब के साथ शूटिंग करना इस बीटीएस जितना आसान होता. NO HATES just bunch of people making a film.' बता दें कि अभिनेत्री का ये वीडियो तुर्की के इस्तांबुल में एक स्टोर का है, जिसमें वह 'द बीटनट्स शाकाबूम' पर डांस कर रही हैं.

वीडियो देख भड़के लोग

मंदाना की ये मस्ती उन पर काफी भारी पड़ती नजर आ रही है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे देख लोग काफी गुस्से में हैं, और उनकी पोस्ट पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कोई उनसे हिजाब का अनादर करने की बात कह रहा है, तो कई यूजर उन्हें अनफॉलो करने की धमकी दे रहे हैं. उनके वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, मुस्लिम होने के बाद भी हिजाब का मजाक उड़ा रही हो, वहीं, दूसरे ने लिखा,'हिजाब का अनादर न करें, ऐसी वीडियो बनाने से पहले एक बार सोचे.'

मंदाना ने ट्रोल्स को दिया करारा जबाव

काफी विवाद होने के बाद अब मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुद की एक फोटो शेयर करके ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है. मंदाना ने लिखा, 'और अपनी बुर्का रील पर कमेंट पढ़ना, लोग क्रेजी हैं और ये धरती भी, बस हो गया, अब मैं एक यूनिकॉर्न बनना चाहती हूं.'

मिरर सेल्फी में मंदाना ब्लैक कलर का शॉर्ट वन पीस पहने हुए नजर आ रही हैं.

'लॉक अप' में आ चुकी हैं नजर

आपको बता दें कि मंदाना करीमी रिएलिटी शो 'लॉक अप' में भी नजर आ चुकी हैं. इस शो को कंगना रनौत ने होस्ट किया था. शो में उन्होंने अपना गेम काफी मजबूती के साथ खेला था. उन्होंने इस शो में अपने जिंदगी से जुड़े कई बड़े राज भी खोले थे.

