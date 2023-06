Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai: OTT के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई मनोज बाजपेयी की फिल्म, फैंस के लिए मेकर्स ने लिया ये फैसला

नई दिल्ली Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai: मनोज बाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी इतिहास रचने वाली है. पिछले काफी समय से फिल्मों को लेकर एक ट्रेंड शुरू हो चुका है. पहले फिल्म थिएटर में रिलीज होती है उसके बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाता है. लेकिन मनोज बाजपेयी की फिल्म के साथ उल्टा हुआ है.

दरअसल मनोज की फिल्म पहले जी 5 पर रिलीज हुई है. फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म की कहानी और मनोज की एक्टिंग की वजह से फिल्म काफी चर्चा में रही है. फिल्म की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म को अब थिएटर्स में रिलीज कर दिया है.

थिएटर में रिलीज हुई फिल्म

MANOJ BAJPAYEE - ‘BANDAA’: IN CINEMAS FROM TODAY… In a surprise development, the producers of SirfEkBandaaKaafiHai have released the film - which premiered on Zee5 on 23 May 2023 - at select cinemas of India today.Bandaa - starring ManojBajpayee is riding high on… pic.twitter.com/4uVDW0fmV2

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 2, 2023