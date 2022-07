Tehran: मानुषी छिल्लर की चमकी किस्मत, हाथ लगा एक और बड़ा प्रोजेक्ट

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' (Samrat Prithviraj) से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली मानुषी छिल्लर (Manushi Chhillar) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. अब एक्ट्रेस के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है है. जी हां, मानुषी अपनी अगली फिल्म के लिए कमर कस चुकी हैं. फिल्म 'तेहरान' में वह जॉन अब्राहम के साथ लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इतना ही नहीं, मानुषी ने जॉन के साथ फिल्म की शूंटिंग भी शुरू कर दी है.

हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के सेट से मानुषी की तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह जॉन अब्राहम के साथ शूटिंग लोकेशन पर नजर आई हैं. साथ ही फिल्म से मानुषी का लुक भी रिवील हो चुका है.

