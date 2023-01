Miss Universe: हरनाज कौर संधू ने पहनाया Miss USA को ताज, R'Bonney Gabriel ने जीता खिताब

Miss USA won Miss Universe: मिस यूनिवर्स बनने का सपना दुनियाभर की ना जाने कितनी लड़कियां देखती हैं लेकिन उस सपने को साकार करने के पीछे काफी सालों की मेहनत और बहुत से लोगों का विजन होता है. भारत से इस साल दिविता राय मिस यूनिवर्स में गईं लेकिन वो टॉप 16 तक ही पहुंच पाईं. टॉप 5 में उन्हें जगह नहीं मिल पाई.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023