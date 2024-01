इलैयाराजा की बेटी भवतारिनी ने कहा दुनिया को अलविदा, कैंसर से हार गईं जिंदगी की जंग

नई दिल्ली: मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा की बेटी और प्लेबैक सिंगर भवतारिणी का निधन हो गया है. वह पिछले काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, लेकिन गुरुवार, 25 जनवरी को वह इस बीमारी से जंग हार गईं और उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया. भवतारिणी ने श्रीलंका में आखिरी सांस ली.

भवतारिणी को था लिवर का कैंसर

बताया जा रहा है कि सिंगर लिवर के कैंसर से पीड़ित थीं और पिछले करीब 6 महीनों से अपना इलाज करवा रही थीं. खासतौर पर अपने इलाज के लिए भवतारिणी श्रीलंका आई थीं, हालांकि, इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया. इस खबर की पुष्टि जाने माने फिल्म समीक्षक रमेश बाला ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए की है.

रमेश बाला ने दी जानकारी

रमेश बाला ने इस पोस्ट के साथ भवतारिणी की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'दुखद खबर! इसाइग्नानी इलियाराजा की बेटी सिंगर भवतारिणी का आज शाम श्रीलंका में निधन हो गया. वह कैंसर का इलाज करा रही थीं. सुनकर हैरानी हुई. उनकी आत्मा को शांति मिले!'

Sad news! Isaignani Ilayaraja 's daughter Singer #Bhavatharini passed away in Srilanka this evening..

She was getting treated for cancer..

Shocking to hear..

May her soul RIP! pic.twitter.com/dyJswODcfv

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 25, 2024