Oscar 2023 में 'नाटू-नाटू' मचाने जा रहा धूम, RRR 200 थिएटरों में फिर से होगी रिलीज

नई दिल्ली: SS Rajamouli की फिल्म 'RRR'हर तरफ धूम मचा रही है. इस फिल्म का गाना 'नाटू नाटू' काफी पॉपुलर है. यहां तक की इस गाने को यूट्यूब में अब तक 120 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वहीं अब 12 मार्च को अमेरिका के लॉस एंजेलिस में आयोजित होने वाले Oscars 2023 में इस गाने के सिंगर राहुल सिप्लिगुंज और काला भैरव अपनी लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं. जिसको लेकर सभी काफी एक्साइटेड है.

रिहाना और लेडी गागा को टक्कर देगा 'नाटू नाटू'



बता दें कि ऑस्कर का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजेलिस में 12 मार्च को होगा. जिसमें 'नाटू नाटू' के सिंगर राहुल सिप्लिगुंज और काला भैरव अपनी लाइव परफॉर्मेंस देंगे.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/8FC7gJQbJs

Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava. “Naatu Naatu." LIVE at the 95th Oscars.

यह गाना Oscars 2023 में भी नोमिनेट है, जो कि रिहाना, लेडी गागा और मिट्स जैसे कई दिग्गज कलाकारों को टक्कर देगा. बता दें कि इस गाने को केरावनी ने म्यूजिक दिया है और इसके बोल चंद्रबोस ने लिखे हैं. साथ ही इस गाने को रामचरण और जूनियर एनटीआर पर फिल्माया गया है.

अमेरिका के 200 थिएटरों में दोबारा रिलीज होगी 'RRR'

2022 की सुपरहिट फिल्म 'RRR'को अमेरिका के 200 थिएटरों में दोबारा रिलीज किया जा रहा है. जिसकी जानकारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वेरिएंस फिल्म्स ने दी है. बता दें कि यह फिल्म 3 मार्च को दोबारा रिलीज होगी. जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

'RRR'की आज होगी स्क्रीनिंग

लॉस एंजेलिस के Ace होटल में आज 'RRR'की स्क्रीनिंग की जाएगी. जिसमें फिल्म के एक्टर रामचरण समेत कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी. साथ ही फिल्म के रिलीज से पहले एक नया ट्रेलर भी सामने आया है.

Tomorrow, Los Angeles will witness the world's largest #RRRMovie screening yet

The 1647-seat show is already sold out, and @ssrajamouli, @MMKeeravaani, and @AlwaysRamCharan will be participating in a Q&A session. @BeyondFest @am_cinematheque @VarianceFilms pic.twitter.com/858FrlKio6

— RRR Movie (@RRRMovie) February 28, 2023