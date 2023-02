Bigg Boss 16 Eviction: निमृत कौर का टूटा सपना, बेघर होने पर ट्विटर पर छिड़ी बहस

नई दिल्ली: बिग बॉस के चाहने वालों के लिए एक दुखभरी खबर है. जहां कप्तानी का मोर्चा संभाले निमृत का फिनाले तक पहुंचना कंफर्म था. वहीं निमृत की एलिमिनेशन की खबरें सर्कुलेट होने लगी हैं. दरअसल बिग बॉस से जुड़ी हर अंदरुनी अपडेट देने वाले ट्विटर हैंडल बिग बॉस खबरी ने ये जानकारी शेयर की है. द खबरी के मुताबिक निमृत कौर अहलूवालिया को कम वोट्स की वजह से बेघर होना पड़ेगा.

Mujhe toh ab bhi yakin nahi horaha, jab tak tv mein episode me naa dekh lu, nahi mann sakta. @ColorsTV ne Nimrit Kaur Ahluwalia ko itni mehnat karke, logo se gaali kahkar, Finale week tak laya aur finale se 6 din pehle EVICT kardiya, itni mehnat karke aise OUT? Phir laya hi kyu

बिग बॉस 16 में हमेशा से ही निमृत कौर अकेली अपने लिए लड़ती दिखाई दी हैं. वो बिग बॉस 16 में कदम रखने वाली पहली कंटेस्टेंट थीं. बिग बॉस की पहली कप्तान बनने का मौका भी निमृत को ही मिला था. बिग बॉस 16 में निमृत कौर ने बड़ी मजबूती के साथ अपने गेम को जारी रखा. एक फाइटर की तरह वो अपने लिए मैदान में डटी रहीं.

Exclusive and Confirmed,

Yes #NimritKaurAhluwalia is eliminated from the house on Audience votes

— The Khabri (@TheKhabriTweets) February 5, 2023