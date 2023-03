Oscar 2023 के मंच पर देखते रह गए स्टार्स, लाइमलाइट लूट ले गए भालू और गधा

नई दिल्ली: ऑस्कर अवॉर्ड 2023 (Oscar 2023) का ग्रैंड इवेंट खत्म हो चुका है. अच्छी बात ये है कि पूरा समारोह बहुत खुशी, धमाल और शांत तरीके से खत्म हुआ और कोई विवाद नहीं देखने को मिला. अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए इस समारोह में जहां एक ओर दुनियाभर की तमाम हस्तियों का तांता लगा, वहीं, कई एक गधा और भालू पूरी महफिल लूट गए. गधे और भालू को मंच पर देखकर समारोह में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया.

इस वजह से हुई गधे की एंट्री

दरअसल, ऑस्कर के स्टेज पर पूरे सम्मान के साथ गधे की एंट्री करवाई गई. ऐसे में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई. हालांकि, अब दर्शक ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गधे को मंच पर लाया गया.

JENNY The miniature donkey from "The Banshees of Inisherin" is stealing the show! #Oscars #Oscars95https://t.co/mz3NqEuIN6 pic.twitter.com/7SMt5jr7Wf

— Good Morning America (@GMA) March 13, 2023