Qavi Khan Death: दिग्गज पाकिस्तानी एक्टर कवि खान का निधन, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार

नई दिल्ली: दिग्गज पाकिस्तानी एक्टर कवि खान (Qavi Khan) ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. बीते 5 मार्च को उनका निधन हो गया. एक्टर 80 साल के थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कवि खान काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और इलाज के चलते वह कनाडा में ही रह रहे थे. अब कवि खान के निधन की पुष्टि उनके बेटे अदनान कवि ने की है. उनका कहना है कि वह पिता के अंतिम संस्कार की जानकारी बाद में देंगे.

आज किया जाएगा अंतिम संस्कार

दूसरी ओर कवि खान के पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिग्गज एक्टर का अंतिम संस्कार 6 मार्च यानी कि आज ही कनाडा में किया जाने वाला है. मिसिसॉगा की एक मस्जिद में जोहर की नमाज फके बाद ही जनाजे की नमाज भी अदा की जाने वाली है. बाद में दिवंगत एक्टर के ब्रैम्पटन में मीडोविले कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जताया शोक

अब कवि खान के निधन की खबर से पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है. कई हस्तियों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि देना भी शुरू कर दिया है. पाकिस्तानी के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम इन हस्तियों में शुमार हैं.

Saddened to learn of the passing of famous actor Qavi Khan. My prayers & condolences go to his family.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 5, 2023