एक्शन से भरपूर होगी परिणीति चोपड़ा की अगली फिल्म, हार्डी संधू के साथ स्क्रीन करेंगी शेयर

नई दिल्ली: Sandeep Aur Pinky Faraar और The Girl on the Train में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकीं परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली हैं. वह अपनी अदाकारी के साथ-साथ अपने चुलबुले अंदाज के लिए काफी फेमस हैं. वह अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी हर अपडेट साझा करती रहती हैं. हाल में ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया है. जिसके देखने बाद उनके फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

फोटोज की शेयर

अपने इंस्टाग्राम पर परिणीति ने फैंस के साथ अगले प्रोजेक्ट की कुछ झलकियां शेयर की हैं. उन्हेंने अपनी और हार्डी संधू की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'जल्द आने वाला है...चलो मिलकर इसे करते हैं हार्डी संधू.' फोटो देखकर साफ पता लग रहा है कि आने वाली फिल्म में एक्शन करती नजर आने वाली हैं.

फोटो में दिखा तिरंगा

साझा की गई तस्वीरों में जहां एक में वह खुद घायल दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी में हार्डी भी चोटिल दिख रहे हैं. दोनों कलाकारों के चेहरे पर चोट के निशान हैं और साथ ही फोटो में तिरंगा भी दिखाई दे रहा है.

इन तस्वीरों को देख साफ पता लग रहा है कि फिल्म देशभक्ति से भरपूर होने वाली है. इससे पहले भी परिणीति कई बार फिल्म की शूटिंग से अपने और हार्डी संधू के फोटोज और वीडियो साझा कर चुकी हैं. वीडियोज में दोनों कलाकार काफी ठंड में शूटिंग करते नजर आ रहे थे.

इन फिल्मों में नजर आएंगी परिणीति

वर्कफ्रंट की बात करें तो हार्डी संधू के साथ इस फिल्म में काम करने के अलावा परिणीति चोपड़ा सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, सारिका और डैनी डेन्जोंगपा जैसे दिग्गज कलाकार हैं. वहीं वह अक्षय कुमार के साथ भी एक अनटाइटल फिल्म में नजर आने वाली हैं.

