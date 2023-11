सायरा बानो ने PM मोदी से की मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की तस्वीरें

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुभवी अभिनेत्री सायरा बानो से मुलाकात की और कहा कि सिनेमा की दुनिया में उनके कामों की पीढ़ियों से सराहना की जाती है. पीएम मोदी ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की. पहली तस्वीर में दोनों बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं. दूसरी तस्वीर में दो आइकन कैमरे के लिए पोज देते दिख रहे हैं.

पीएम मोदी से मुलाकात

It was wonderful to meet Saira Banu Ji. Her pioneering work in the world of cinema is admired across generations. We had a great conversation on a wide range of subjects. pic.twitter.com/rbfGd0qmH5

— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2023