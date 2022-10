प्रभास ने दशहरे पर किया रावण दहन, सोशल मीडिया पर फैंस ने कह दी ये बात

नई दिल्ली: भले ही 'आदिपुरुष' को लेकर जितनी भी जंग सोशल मीडिया पर छाई हो लेकिन प्रभास लगातार लोगों के बीच फिल्म की प्रमोशन के लिए मुस्तैद हैं. फिल्म में दिखाए गए VFX और सैफ अली खान को रावण रूप में देखकर लोगों ने बायकॉट की मांग भी की. ऐसे में दशहरे की पावन शाम को लाल किले के रामलीला मैदान में प्रभास ने रावण दहन किया.

बुधवार को दिल्ली में लाल किले पर लव कुश रामलीला के भव्य आयोजन में एक्टर प्रभास ने भी शिरकत की. इस दौरान मंच पर फिल्म 'आदिपुरुष' का टीजर भी दिखाया गया. फिर क्या हाथ में धनुष उठाए प्रभास ने तीर छोड़ रावण का दहन किया. उस दौरान पूरे मैदान में लोगों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया.

Aiming on box officeearly records new records will be made we believe on you king love from Pakistan#Prabhas #Prabhas #IWillWatchAdipurush #AdipurushTeaser pic.twitter.com/fxUk038spI

— Ijaz Ahmad (@IjAhmad26) October 5, 2022