स्कूलों में बच्चों के फेवरेट बने नंबी नारायण, वीडियो शेयर कर माधवन ने कह दी इतनी बड़ी बात

नई दिल्ली: एक्टर से डायरेक्टर बने आर माधवन की फिल्म Rocketry The Nambi Effect एक बार फिर खबरों में छा गई है. अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो किसी स्कूल में हो रहे एक प्रोग्राम का है, जिसमें एक बच्चा नंबी नारायण के गेटअप में नजर आ रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो ने जीता माधवन का दिल

आर माधवन ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, 'हम हमेशा से बस यही चाहते थे, कि स्कूल में बच्चे नंबी नारायणन के बारे में जानें. हमें और कुछ नहीं चाहिए.'

This is all we ever wanted .. kids in school to know about ⁦@NambiNOfficial⁩ . We can’t ask for more pic.twitter.com/QsFcIvq5Qe

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 26, 2022