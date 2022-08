Raju Srivastava Health Update Live: लोगों की दुआओं ने दिखाया असर, राजू श्रीवास्तव को आया होश

नई दिल्ली: मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastav) की हालत में बड़ा सुधार देखा गया है. वह बीते दिनों दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 दिनों के बाद राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है. ये उनके फैंस और फैमिली के लिए राहत की खबर है. डॉक्टर्स की मेहनत और लगातार मॉनीटरिंग के बाद राजू श्रीवास्तव ने अच्छा रिस्पांस दिया है.

राजू श्रीवास्तव के पर्सनल सेक्रेटरी ने खबर साझा करते हुए बताया कि राजू श्रीवास्तव को आज 15 दिन बाद होश आया है. एम्स दिल्ली में डॉक्टरों द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है. उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो रहा है. इस खबर के आने के बाद उनके ठीक होने की उम्मीद बढ़ी है.

Raju Srivastava gained consciousness today after 15 days, he's being monitored by doctors at AIIMS Delhi. His health condition is improving: Garvit Narang, his Personal Secy

He was admitted here on Aug 10 after experiencing chest pain & collapsing while working out at the gym. pic.twitter.com/kmPfqRey1a

