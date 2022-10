हाथों में गुलाब का फूल लेकर जापान की सड़कों पर निकले राम चरण-जूनियर एनटीआर, वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली: जूनियर एनटीआर (Junior NTR) रामचरण के साथ फिलहाल जापान (Japan) में हैं. वे वहां अपनी फिल्म आरआरआर (RRR) की रिलीज के लिए पहुंचे हैं. उनके साथ डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) सहित फिल्म की टीम भी मौजूद है. बता दें कि ग्लोबली सेंसेशन फिल्म RRR का रिलीज करने के लिए काफी प्रमोशन किया गया है. इन सबके बीच ऑनलाइन वायरल हो रहे एक नए वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है.

जापान की सड़कों पर निकले स्टार्स

वायरल वाडियो में आप देख सकते हैं कि जूनियर एनटीआर और राम चरण गुलाब का फूल पकड़े पूरी टीम के साथ हाथों में हाथ डाले नजर आ रहे हैं. सभी डांस करते हुए सड़क पर दिखाई देते है.

सभी के चहरे पर फिल्म की सफलता की खुशी साफ देखी जा सकती है.

फैंस एनटीआर को देखकर हुए इमोशनल

RRR के प्रमोशन के दौरान एनटीआर जापान में फैंस से भी मिले. शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक पैपराजी ने वीडियो शेयर किया था साथ ही, इसके कैप्शन में लिखा है, 'एनटीआर जूनियर के फैन्डम ने ब्राउंड्रीज तोड़ी!

#RRR प्रमोशन के लिए जापान में अपने पसंदीदा स्टार को देखकर उनके प्रशंसक इमोशनल हो गए.' वीडियो में फैंस को एनटीआर के साथ सेल्फी लेते और ऑटोग्राफ लेते देखा जा सकता है.

होटल के स्टाफ ने दिया हिंदी में लेटर

जापान में एक्टर को होटल स्टाफ से हिंदी में एक लेटर के साथ एक सरप्राइज भी मिला था. क्लिप में, एक्टर को एक कमरे के बाहर होटल के कर्मचारियों से बात करते हुए देखा जा सकता है.

Tokyo led by daiheart fan of #jrntr and give a card Wellcomeing him#RRRJapan #rrr pic.twitter.com/gWn5Fp1345

— Bejawada.Gayathri_ntr99993 (@BajawadaGayatri) October 19, 2022