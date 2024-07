नताशा-हार्दिक के तलाक पर राम गोपाल वर्मा ने किया विवादित पोस्ट, बोले- 'शादियां नर्क में बनती हैं'

नई दिल्ली: नताशा स्टेनकोविक और हार्दिया पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. नताशा और हार्दिक के रिश्ते को लेकर काफी अफवाह आई थी कि दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है. नताशा और हार्दिक ने लंबे समय तक इन अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था. नताशा और हार्दिक ने लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि दोनों की रहें अलग हो चुकी हैं. वहीं फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने तलाक पर ऐसा पोस्ट किया है जो हैरान करने वाला है.

राम गोपाल वर्मा का पोस्ट

राम गोपाल वर्मा अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं. फिल्म निर्माता हर मुद्दे पर अपना रिएक्शन देते हैं. हार्दिक पांड्या और नताशा के तलाक के बाद फिल्म निर्माता ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने विवादस्पद बयान शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया शादियां 'नरक' में होती है वहीं तलाक 'स्वर्ग' में होता है.

राम गोपाल वर्मा ने किया पोस्ट

I wonder if today’s in reality does even last as long as the no.of days the parents perform the

राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा- शादियां नकर में होती है और तलाक स्वर्ग में होता है. वहीं राम गोपाल वर्मा ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा- मैं सोच रहा हूं कि आजकल शादियां असलियत में उतनी नहीं चलती, जितने दिन पेरेंट्स शादी के फंक्शन को निभा रहे होते हैं.

शादी को लेकर किए कई विवादित पोस्ट

A paid nurse is a far better option than to marry for being looked after in old age ..The nurse will do it as a paid job whereas a wife will make the old man feel eternally guilty

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 20, 2024