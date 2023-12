Karmma Calling Teaser OUT: सफलता के गुरुर में चूर दिखीं रवीना टंडन, दमदार है 'कर्मा कॉलिंग' का टीजर

नई दिल्ली: Karmma Calling Teaser OUT: नए साल के साथ फिल्मी सितारे भी अपने नए प्रोजेक्ट्स लेकर पूरी तरह से तैयार हैं. अब रवीना टंडन (Raveena Tandon) भी दमदार अंदाज में दर्शकों के बीच धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 'केजीएफ 2' में एक्ट्रेस पहले ही अपना दम दिखा चुकी हैं. अब फिर से वह एक अलग अवतार में दिखाई देंगी. रवीना को जल्द ही वेब सीरीज 'कर्मा कॉलिंग' में देखा जाने वाला है. अब एक्ट्रेस ने इसका ऐलान करते हुए सीरीज का टीजर भी शेयर कर दिया है.

दमदार है Karmma Calling का टीजर

'कर्मा कॉलिंग' के टीजर में रवीना पूरे गुरुर में बैठी दिख रही हैं. यहीं उन्होंने पूरी लाइमलाइट लूट ली है. इसमें एक्ट्रेस कहती दिख रही हैं, 'सक्सेस पाने के लिए कोई रूल्स नहीं होते हैं. कुछ सही-गलत नहीं होता.

What goes around, comes around? Let Karma come calling, I will handle it.#HotstarSpecials #KarmmaCalling , Jan 26th only on @DisneyPlusHS

_#RATfilms #RuchiNarain #AshutoshShah #TaherShabbir pic.twitter.com/9kYRZkpGD1

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) December 15, 2023