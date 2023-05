Ray Stevenson Death: RRR फेम एक्टर रे स्टीवेन्सन का हुआ निधन, 58 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली: Ray Stevenson passed away: एसएस राजामौली की 'आरआरआर' में निगेटिव किरदार निभाने वाले आयरिश एक्टर रे स्टीवेन्सन ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने 58 साल की उम्र में अंतिन सांस ली.एक्टर के करीबी ने उनके निधन की खबर को कंफर्म किया है. हालांकि उनकी मौत के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चला है.

'आरआरआर' से भारत में मिली थी फेम

स्टीवेन्सन ने एसएस राजामौली की सुपर-डुपर फिल्म 'आरआरआर' में गवर्नर स्कॉट बक्सटन का निगेटिव किरदार निभाया था. फिल्म में उनका किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया था. इस किरदार के जरिए उन्होंने भारतीय दर्शकों के बीच भी काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी. राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर ये फिल्म स्टीवेंसन के करियर की पहली और आखिरी भारतीय फिल्म थी.

राजामौली ने किया ट्वीट

एसएस राजामौली ने एक्टर के निधन पर ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर 'आरआरआर' के सेट से रे स्टीवेन्सन के साथ खुद की एक तस्वीर शेयर की है. फोटो में राजामौली और रे शॉट्स के बीच सेट पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म मेकर ने एक दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा. फिल्ममेकर ने लिखा कि 'चौंकाने वाला... इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा.

Shocking... Just can't believe this news. Ray brought in so much energy and vibrancy with him to the sets. It was infectious. Working with him was pure joy.

My prayers are with his family. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/HytFxHLyZD

— rajamouli ss (@ssrajamouli) May 23, 2023