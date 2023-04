सट्टेबाजी के लिए हुआ रुबीना दिलैक की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल, भड़की एक्ट्रेस ने ऐसे निकाला गुस्सा

नई दिल्ली: टीवी शो 'छोटी बहू' और 'बिग बॉस 14' की विनर के रूप में घर-घर में मशहूर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों खबरों में बनी रहती हैं. रुबीना के चाहने वाले पूरे देशभर में मौजूद हैं, जो उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस से जुड़ कई पोस्ट वायरल होते रहते हैं. हालांकि, इस बार एक्ट्रेस ने अपना कोई ऐसा पोस्ट देख लिया, जिस पर वह काफी नाराज हो गई हैं.

रुबीना की फोटोज का हो रहा है गलत इस्तेमाल

दरअसल, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो रुबीना की फोटोज और वीडियोज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अब एक्ट्रेस अपने ट्वीट में ऐसा करने की अपील की है. रुबीना ने एक मंगलवार को एक ट्वीट किया है, जिससे यह पता चल रहा है कि उनकी फोटोज और वीडियोज का इस्तेमाल सट्टेबाजी यानी बैटिंग के लिए किया जा रहा है.

रुबीना ने किया ऐसा ट्वीट

रुबीना ने अपने ट्वीट में हिदायत देते हुए लिखा, 'मैं नोटिस कर रही हूं कि इंस्टाग्राम पर मेरे कुछ फैन क्लब्स मेरी फोटोज और रील्स का इस्तेमाल कर बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं.

I have noticed some of my fan clubs on Instagram are promoting Betting Apps via my reels and pictures! I have certain principles in my life , If I don’t encourage some practices , do NOT promote them on my behalf

— Rubina Dilaik (@RubiDilaik) April 11, 2023