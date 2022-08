सलमान खान हुए अपने पड़ोसी से परेशान, इस हरकत पर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के भाईजान (Salman Khan) सुर्खियों के किंग है. उनका रिलेशनशिप स्टेटस और फिल्में हमेशा टॉप हेडलाइंस में रहते हैं. हाल ही में उनके जीवन में एक नई तरह की परेशानी ने दस्तक दे दी है. वो अपने पड़ोसी से परेशान हैं. नहीं! उनके पड़ोसी उनसे एक कटोरी चीनी मांगने नहीं आए थे न ही कुछ उधार लेने. दरअसल उनके पड़ोसी ने ऐसी हरकत कर दी है कि जिसके बाद आप भी बोल उठेंगे कि भगवान ऐसा पड़ोसी किसी को न दे.

सलमान खान के पनवेल फार्महाउस के बगल में केतन कक्कड़ रहते हैं. पड़ोसी केतन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है जिससे सलमान खान की भावनाएं आहत हुई हैं. दरअसल जो वीडियोज केतन ने अपलोड की हैं उन्हें एक्टर के लिए अपमानजनक और सांप्रदायिक तौर पर लोगों को आहत करने वाली बताया जा रहा है.

A single bench of Bombay HC to hear actor Salman Khan's plea on Aug 22 against order of Mumbai Sessions Court refusing to pass a restraining order against his Panvel farmhouse neighbour Ketan Kakkar, who made several "defamatory & communally-biased" social media posts against him pic.twitter.com/nUuyNLUz0H

— ANI (@ANI) August 12, 2022