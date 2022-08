'बॉयकॉट' की आंधी में फंसे सलमान खान, ट्रोलर्स ने 'टाइगर 3' पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों (Boycott Bollywood) को बॉयकॉट करने का ये सिलसिला इतना आगे बढ़ेगा किसी ने भी सोचा नहीं था. यूजर्स ने पहले 'लाल सिंह चड्ढा', 'रक्षा बंधन' फिर 'पठान' को लेकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ दी. अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म को भी इसी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है. इस ट्रेंड को देख लग रहा है कि बॉलीवुड के लेकर लोग काफी गुस्से में है.

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'टाइगर 3' को भी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं. उनके खिलाफ जमकर कमेंट्स किए जा रहे हैं. उनके पुराने वीडियोज भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट किए जा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि बादशाह, मिस्टर परफेक्शनिस्ट और भाईजान सबका गेम खत्म.

Close friend says, "Aamir Khan is in a state of shock, the rejection of LSC movie by the audience hit him very hard"

"Nepotism"#BoycottTiger3#BoycottBrahmastra #BoycottVikramVedha pic.twitter.com/dXg0ZBuzRH

— Mahesh Zurange (@zurange_mahesh) August 15, 2022