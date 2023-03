Satish Kaushik Death: सतीश कौशिक ने दुनिया छोड़ने से चंद घंटे पहले इन सितारों के साथ मनाई होली, देखें तस्वीरें

नई दिल्लीः Satish Kaushik Death: सतीश कौशिक के निधन ने सभी को हैरान कर दिया. दिग्गज अभिनेता ने हमेशा से अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज किया. अब इस तरह होली की अगली सुबह उनका दुनिया को छोड़ जाना हर किसी को खल रहा है. हालांकि, अभी उनकी मौत की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन अनुपम खेर ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है. वहीं, बुधवार को सतीश कौशिक ने जमकर होली खेली थी. उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की थी.

जावेद अख्तर, अली फजल के साथ मनाई थी होली

सतीश कौशिक ने बुधवार को रात 11.27 बजे होली पार्टी की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, जानकी कुटीर जुहू में जावेद अख्तर, बाबा आजमी, शबाना आजमी और तनवी आजमी की ओर से आयोजित रंगभरी मस्तीभरी होली पार्टी, इसमें नवविवाहित जोड़े अली फजल और रिचा चड्ढा से मुलाकात हुई. सभी को होली की शुभकामनाएं.

Colourful Happy Fun #Holi party at Janki Kutir Juhu by @Javedakhtarjadu @babaazmi @AzmiShabana @tanviazmi.. met the newly wed beautiful couple @alifazal9 @RichaChadha.. wishing Happy Holi to everyone #friendship #festival #Holi2023 #colors pic.twitter.com/pa6MqUKdku

— satish kaushik (@satishkaushik2) March 7, 2023