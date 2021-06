शिल्पा शेट्टी नहीं चाहती थी राज कुंद्रा एक्स वाइफ कविता संग रिश्तों पर करें खुलासा

नई दिल्ली: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) पर राज कुंद्रा (Raj Kundra) की पहली पत्नी कविता कुंद्रा (Kavita Kundra) ने उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया था. कविता के इंटरव्यू का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है जिसमें वह शिल्पा पर आरोप लगाती दिख रही हैं.

जब शिल्पा को इस बात के लिए ट्रोल किया गया तो आखिरकार राज कुंद्रा (Raj Kundra open up on divorced with kavita kundra) ने शादी के 12 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी. एक इंटरव्यू में अपनी पहली शादी टूटने की वजह पर बात करते हुए राज ने साफ किया कि इसमें शिल्पा का कोई हाथ नहीं है. दोनों उस समय एक-दूसरे को जानते भी नहीं थे.

इसके साथ ही राज ने कहा कि मैं अब तक चुप था लेकिन इस बार शांत नहीं रह सकता क्योंकि ये सब चीजें शिल्पा को काफी परेशान कर रही है. राज ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कविता का उनकी बहन रीना कुंद्रा के एक्स हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था और दोनों को एक साथ कई बार उनकी मां ने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था. जिस वजह से उनकी शादी कविता से टूटी.

इतना ही नहीं राज (Raj Kundra comes to support shilpa shetty) के इन बयानों को उनकी बहन रीना ने भी सही ठहराया और शिल्पा को सपोर्ट किया. वहीं राज ने यह भी स्पष्ट किया कि शिल्पा कभी नहीं चाहती थी कि यह सच्चाई सामने आई पर मैं उसे इस तरह से परेशान नहीं देख सकता.

शिल्पा चाहती थी राज करें चीजों को इग्नोर

वीडियो पर बात करते हुए राज ने यह भी कहा कि शिल्पा नहीं चाहती थी कि मैं इस पर बोलूं. लेकिन शिल्पा के वीडियो के बाद से यह वीडियो वायरल हो रहा था जिससे मैं परेशान हो गया क्योंकि इन शिल्पा बहुत परेशान है. तमाम चीजों के बावजूद शिल्पा चाहती थी कि मैं दोबारा से इन चीजों को इग्नोर करूं. लेकिन मैंने सोचा कि अब सच को सामने आना चाहिए.

