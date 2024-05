गुड न्यूज! थिएटर्स में फिर रिलीज हो रही एस एस राजमौली की ऑस्कर विनिंग 'RRR'

नई दिल्ली: RRR Re-releasing: एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' (RRR) ने थिएटर्स में खूब कमाल दिखाया था. देश से लेकर विदेश तक फिल्म का डंका बजा था. राम चरण और जूनियर एनटीआर ने अपनी एक्टिंग का एक बार फिर लोहा मनवाया. जिन्होंने थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी, वो ओटीटी स्पेस में इस फिल्म का मजा कभी भी ले सकते हैं.

आरआरआर' को लेकर आई ये गुड न्यूज

2022 में रिलीज हुई 'आरआरआर' ने दुनियाभर में 1000 करोड़ के उपर की कमाई की थी. फिल्म उस साल की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी बनी. 'आरआरआर' की स्टोरी के साथ ही इसके गाने भी काफी फेमस हुए. खासकर 'नाटू नाटू' सॉन्ग आज भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है. जिन लोगों ने इस फिल्म को तब थिएटर्स में नहीं देखा, वह अब इसे सिनेमाघरों में देख सकते हैं. राजामौली, राम चरण और जूनियर एनटीआर की जोड़ी का करिश्मा थिएटर्स में एक बार फिर देखने का सुनहरा मौका लेकर आए हैं.

Yes, you guessed it right!

We can’t contain our excitement because #rrr phir se theatres mein aa raha hain on 10th May @ssrajamouli @jrntr @alwaysramcharan @ajaydevgn @aliaabhatt @jayantilalgada #RRR #InCinemas #10May pic.twitter.com/Bt8jWCfHBF

— Pen Movies (@PenMovies) May 6, 2024