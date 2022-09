Chup Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन फीका पड़ा 'चुप' का जादू, किया कुल इतना कारोबार

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस साइकोथ्रिलर क्राइम फिल्म में साउथ एक्टर दुलकर सलमान और पूजा भट्ट भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. आर बाल्कि के निर्देशन में बनी इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली थी.

नेशनल सिनेमा डे होने की वजह से टिकट 75 रुपये थी, जिसकी वजह से कई लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे थे. पहले दिन अच्छी कमाई करने के बाद दूसरे दिन चुप का जादू फीका पड़ा है. इसी बीच फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है, जो पहले दिन की तुलना में काफी कम है.

#Chup records healthy numbers on Day 2... The trending is good, since the numbers/footfalls are coming after the immensely successful #NationalCinemaDay2022... Fri 3.06 cr, Sat 2.07 cr. Total: ₹ 5.13 cr. #India biz. pic.twitter.com/pfY9Nu6W2r

taran adarsh (@taran_adarsh) September 25, 2022