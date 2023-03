इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विज़िबिलिटी पर सुष्मिता सेन ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विज़िबिलिटी के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इंस्पायरिंग वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के साथ नजर आ रही हैं.

''ताली बजती है हौसला बढ़ाने लिए''...

एक्ट्रेस ने ट्विटर पर शेयर किए अपने वीडियो में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के साथ सभी के लिए एक ज्यादा समावेशी दुनिया बनाने की बात कही है.

Ab Taali bajegi hausla badhane ke liye!!!

This #internationaltransgenderdayofvisibility let’s join hands to build a more inclusive and equal world for us all! Here’s to this powerful journey of love, strength and unity!! #duggadugga @viacom18 @shreegaurisawant @gseamsak pic.twitter.com/rzXSWbUP4f

— sushmita sen (@thesushmitasen) March 31, 2023