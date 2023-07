Taali Teaser: ट्रांसजेंडर के रूप में सुष्मिता सेन ने उड़ाए होश, गौरी सावंत बन दिखाया दम

नई दिल्ली: एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से नदारद हैं. हालांकि, ओटीटी पर एक्ट्रेस ने अपनी नई राहें तलाश ली हैं. लगातार वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही हैं. 'आर्या' सीरीज में धमाल मचाने के बाद एक्ट्रेस अपनी वेब सीरीज 'ताली' की वजह से सुर्खियों में हैं. अब उनकी इस सीरीज का दमदार टीजर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें सुष्मिता का एक अलग अंदाज देखने को मिला है.

ट्रांसजेंडर बनेंगी सुष्मिता

रवि जाधव के निर्देशन में बनी इस सीरीज में में सुष्मिता को ट्रांसजेंडर और सोशल वर्कर गौरी सावंत का किरदार पर्दे पर उतारते हुए देखा जा रहा है. गौरी ने उन सोशल वर्कर्स में से हैं, जिन्होंने किन्नरों के हित में बहुत से काम किए हैं. हालांकि, उनकी खुद की जिंदगी भी आसान नहीं थी. लोग उन्हें अलग-अलग नामों से बुलाकर उन्हें ताने दिया करते थे.

किरदार के लिए सुष्मिता ने किया खुद पर काम

टीजर में देखा जा सकता है कि सुष्मिता ने अपनी आवाज से लेकर, लुक, चलने के स्टाइल और बॉडी लेंग्वेज पर भी काफी काम किया है. यहां उन्होंने रुद्राक्ष की माला के साथ गले में सांई बाबा का लॉकेट पहना हुआ है.

Gaali se Taali tak ke safar ki yeh kahaani.

Presenting the story of Shreegauri Sawant's fight for India's third gender.#TaaliOnJioCinema streaming free 15 Aug.@thesushmitasen @ShreegauriS

Directed by @meranamravi

Created by @arjunsbaran @Kartikgseams#Taali #JioCinema pic.twitter.com/MxIeAkj2u6

— JioCinema (@JioCinema) July 29, 2023