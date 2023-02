Taj trailer out: तख्त-ओ-ताज के लिए होगा खून खराबा, देसी Game of thrones लेकर पधारे नसीरुद्दीन शाह

Taj Divided by Blood: 'बादशाह बनना जिसके नसीब में हो उसे अपनी खुशियां कुर्बान करनी ही पड़ती हैं.' ट्रेलर का अंत इस डालॉग से होता है लेकिन ये मगल सल्तनत का सच है. मुगलों का इतिहास कितना पुराना है और उन्होंने भारत को क्या दिया इस पर ना जाने कितनी कहानियां बनी और सुनाई गई हैं. Taj-Divided by Blood को आप देसी Game of Thrones भी कह सकते हैं. Zee5 पर आ रही इस वेब सीरीज में अदिति राव हैदरी, धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह को आप अहम भूमिकाओं में देखेंगे.

तख्त के लिए लड़ाई

जैसे कि सीरीज के नाम से ही पता चल रहा है कि ये लड़ाई तख्त की है, ताज के लिए हर किसी की काबिलियत को परखा जाएगा. अकबर और उसके बेटे के बीच तख्त के लिए एक तह की जंग देखने को मिल रही है. कहानी मुगल ए आजम से काफी इंस्पायर्ड है बस फर्क इतना है कि अनारकली तक सीमित ना होकर कहानी भाइयों के बीच की जंग को दिखाती है.

विदेशी दिमाग का कमाल

'ताज: डिवाइडेड बाय ब्लड' को Contiloe डिजिटल ने प्रोड्यूस किया है. इसे Simon Fantauzzo ने लिखा है और डायरेक्शन की कमान संभाली है Ron Scalpello ने. जैसा की ट्रेलर में भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि ताज के लिए सहा वारिस की तलाश में गद्दारी, लालच, प्यार हर पैमाने पर राजकुमारों को परखा जा रहा है.

अकबर की खामियां दिखाएंगे ट्रेलर में

नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में बताया कि 'ताज: डिवाइडेड बाय ब्लड' मुगल बादशाह अकबर की कमियों को दिखाता है. कैसे बाहर से सब सही दिखने वाली इस रियासत के अंदर ताज के लिए जंग चल रही थी. अब देखना ये होगा 3 मार्च को ओटीटी पर रिलीज हो रही इस सीरीज को लोग कितना पसंद करते हैं. हर किरदार क्या 'मुगल-ए-आजम' को टक्कर दे पाएगा.

ये भी पढ़ें- Selfie New Trailer OUT: अपने ही सुपरस्टार के खिलाफ दिखा सबसे बड़ा फैन, इमरान हाशमी ने ली अक्षय कुमार से टक्कर

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.