भारत-पाक मैच के बाद सोशल मीडिया पर छाईं उर्वशी रौतेला, नेटिजन्स बोले-'ये सब दोगलापन है'

नई दिल्ली: उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है. ऐसे में उनके क्रिकेटर्स से उलझने की बात किसी से भी छिपी नहीं है. हाल ही में उन्हें इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के एशिया कप मैच में ऑडिएंस के रूप में देखा गया. ऋषभ पंत को लेकर विवादित बयान देने वाली उर्वशी को लोगों ने जमकर ट्रोल किया.

बता दें कि उर्वशी रौतेला 28 अगस्त को हुई भारत-पाक मैच में भारत को चियर करने दुबई पहुंची थीं. उर्वशी का ये अंदाज हो सकता है कि उनके फैंस को बहुत पसंद आए पर बता दें कि ये वही उर्वशी हैं जिन्होंने कहा था कि 'मैं क्रिकेट नहीं देखती और मुझे क्रिकेटर्स के बारे में पता भी नहीं है'. ऐसे में उनपर मीम्स की झड़ी लग गई.

Rishabh pant in his next interview:

"I won't take name but Ms. UR have attended many matches just to see me even when she doesn't watch cricket at all"#INDvsPAK #Rishabpant #UrvashiRautela #AsiaCup2022 pic.twitter.com/fb5xENu2K8

— Sharad Sharma (@shyguysharad) August 28, 2022