Jugjugg Jeeyo BO Collection Day 1: शानदार रहा 'जुग जुग जियो' के पहले दिन का कलेक्शन, क्या वीकेंड पर चलेगा वरुण-कियारा का जादू?

नई दिल्ली: वरुण धवन (Varun Dhawan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फैंस लंबे वक्त से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फिल्म 'जुग जुग जियो' को IMDb पर 8.2 रेटिंग मिली है. वरुण और कियारा एक बार फिर से दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींचने में कामयाब हो गए हैं. अब फिल्म के पहले दिन का रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है.

वरुण और कियारा के साथ-साथ अनिल कपूर (Anil Kapoor) और नीतू कपूर (Neetu Kapoor) जैसे बड़े नामों से सजी स्टारकास्ट वाली इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

#JugJuggJeeyo opens on expected lines: Gathers speed in evening, after a lacklustre start in morning... Plexes of #Mumbai [select locations], #Delhi, #NCR very good... Mass pockets dull... Growth on Day 2 and 3 essential... Fri ₹ 9.28 cr. India biz. pic.twitter.com/s847CVA9PJ

taran adarsh (@taran_adarsh) June 25, 2022