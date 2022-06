Jugjugg Jeeyo BO Collection Day 2: जारी है 'जुग जुग जियो' की बढ़िया कमाई का सिलसिला, दूसरे दिन लगाई छलांग

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo BO Collection Day 2: वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर और मनीष पॉल स्टारर फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. अभिनेत्री कियारा आडवाणी एक बार फिर से धर्मा प्रोडक्शंस के लिए 'लकी' साबित होती दिख रही हैं. 'भूल भुलैया 2' की कामयाबी को एन्जॉय कर रही हैं कियारा ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. फिल्म 'जुग जुग जियो' को IMDb पर 8.2 रेटिंग मिली है.

मेकर्स दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींचने में कामयाब हो गए हैं. पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.28 करने वाली जुग जुग जियो ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन 12.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

#JugJuggJeeyo gets a solid 35.24% push on Day 2... #Delhi, #NCR, #Gujarat lead, followed by #Mumbai, #Pune, #Chandigarh, #Bengaluru... Mass circuits improve, should grow on Day 3... Eyes ₹ 37 cr [+/-] weekend total... Fri 9.28 cr, Sat 12.55 cr. Total: ₹ 21.83 cr. India biz. pic.twitter.com/8sxf1qWTmK

