Pathaan के रंग में पड़ा भंग, देश के कोने-कोने में किया गया जमकर विरोध

Pathaan controversy: शाहरुख खान की पठान का डंका आज पूरे देश में गूंज में बज रहा है. भले ही आप जितनी प्रमोशन कर लो लेकिन फिल्म में दम ना हो तो वो पहले दिन ही थिएटर में दम तोड़ देती है. फिल्म ने तो कमाल दिखाया लेकिन सबसे खतरनाक है विरोध प्रदर्शन. फिल्म का जबसे पहाल गाना सामने आया है लोगों की भावनाएं इस कद्र आहत हुई हैं कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं.

कर्नाटक में बेलगावी के सिनेमाघरों में भी आलम कुछ ऐसा ही था. पठान जैसे ही रिलीज हुई विश्व हिंदू परिषद के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे. फिल्म की स्क्रीनिंग तक रोकने की कोशिश की गई. ऐसे में हिंसा फैलाने के भी सारे प्रयास किए गए. हिंसा फैलाने की कोशिश के आरोप में लगभग 30 हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया.

